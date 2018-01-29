Семь человек пострадали при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" под Лянтором

Рано утром 13 июля при ремонтных работах произошел хлопок. Об этом рассказали представители в МЧС по ХМАО-Югре.

Спасатели прибыли на одно из предприятий "Сургутнефтегаза" около 8 часов утра по местному времени. Предполагается, что причиной взрыва стали неполадки оборудования для очистки труб. Пожара не возникло. Подлинную причину инцидента под Лянтором предстоит выяснить сотрудникам Следственного Комитета и экспертам в составе специальной комиссии.

Тем временем в травмпункт и городскую больницу Лянтора поступили семь человек. В региональном департамент здравоохранения рассказали, что два человека сильно пострадали и госпитализированы в тяжелом состоянии. Ещё одного пострадавшего разместили в хирургическом отделении. Пациенту предстоит лечить ушибы и рваные раны. У остальных ранения средней и легкой тяжести.