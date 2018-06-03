В Украине участник АТО снимал порно, насилуя свою 8-месячную дочь

О порнографии, в которой мужчина издевается над маленьким ребенком, в полицию Украины сообщили правоохранители из Австралии, они нашли данные видео в российской поисковой системе «Яндекс.Ру». Мужчина уже задержан, бывший участник АТО признал свою вину, его жена и мать ребенка опознала их на порнографических роликах.

Как сообщил начальник Департамента киберполиции НПУ Виталий Чубаевский, представители правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли мужчину, проживающего в Бердичеве Житомирской области. В его квартире был найден телефон, на который участник АТО снимал порнографию, насилуя свою дочь.

Ребенку всего 8 месяцев, насилие и действия сексуального характера мужчина совершал над ней, пользуясь отсутствием ее матери. Когда жена «АТОшника» была у своей мамы или же занималась делами по хозяйству, он насиловал свою дочь.

Мать малышки опознала ее на видео, также она узнала и своего мужа. У мужчины есть шрам на ноги, который попал в кадр ужасной съемки. Свои ролики участник АТО распространял по Сети, там их заметили полицейские Австралии. 28-летний мужчина признается в содеянном, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Информацию об участнике АТО, который насиловал свою маленькую дочь и снимал все это на видео, подтвердила Национальная полиция Украины на своей официальной странице в Facebook.