Поезд насмерть переехал жителя Кемерово

12 июня мужчина не смог уйти с железнодорожных путей в поселке Кедровка. Об этом рассказала пресс-служба МВД по региону.

В социальных сетях свою версию привели близкие пострадавшего. По их данным, житель Кемерово возвращался домой через станцию "разрез Кедровский". Переходя пути в неположенном месте, он задел ногой рельсу и в падении стукнулся головой. После удара он потерял сознание и угодил под поезд. Локомотив переехал человека и поволок его за собой.

Следствие располагает несколько иной информацией. Полицейские предполагают, что погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за которого уснул непосредственно на рельсах. Он услышал приближение поезда и попытался отойти в сторону. Однако машина оказалась быстрее и насмерть зашибла его. Предварительная причина смерти - тяжелое повреждение головы. Подробности предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе.