«Я хотел убивать иностранцев»: в Питере мужчина нападал на людей во время ЧМ

В Петербурге представители уголовного розыска совместно с контрразведкой задержали мужчину, который во время Чемпионата мира нападал на прохожих людей.

Согласно информации следствия, задержанному гражданину России ровно 21 год. За время проведения Чемпионата Мира по футболу в Питере он напал на нескольких людей. Каждой жертве он вонзал нож в шею. Виновника задержали благодаря тому, что все нападения были зафиксированы на камерах наблюдения.

Сначала обвиняемый совершил преступление возле Львиного мостика. Мимо проходил 41-летний мужчина. Задержанный нанес ему сильный удар ножом в области шеи. Спустя несколько дней он совершил еще подобные преступления. Вот только 10 июля, когда он выбрал себе жертву, то потерпевший успел выставить свою руку так, чтобы сохранить свою жизнь.

Преступник был задержан правоохранительными органами. На допросе он заявил: «Я хотел убивать иностранцев». Именно поэтому он выбрал время Чемпионата Мира, так как в дни спортивного праздника в городе было множество туристов. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело.