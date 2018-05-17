Сбои в работе Viber у российских пользователей

Согласно данным сервера Downdetector, в работе мессенджера Viber произошли сбои у пользователей стран СНГ.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что около 8 часов вечера по московскому времени на территории Центрального федерального округа России произошел сбой в работе мессенджера Viber.

Как сообщает сервис Downdetector, чья задача заключается в отслеживании работы популярных средств коммуникации, о свое сообщили пользователи Viber. Большинство людей жаловалось на отсутствие соединения, некоторые – на невозможность отправления сообщений, а кто-то – на отсутствия статуса «в сети».

Также стало известно, что подобныве ситуации произошли с пользователями этого мессенджера на территории Украины и Белоруссии.

Напомним, что сегодня в сети Интернет появилась информация о сбоях в работе социальной сети Facebook. Больше всего жалоб последовало от граждан таких стран, как Великобритания, Голландия и Соединеные Штаты Америки, а также от людей, проживающих в Южной Америке.