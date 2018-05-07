Роскомнадзор рассказал операторам связи о рисках использования Telegram

Роскомнадзор отправил операторам связи «предупредительные» сообщения, в которых говорится о возможных для них последствиях из-за работы с Telegram.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что Роскомнадзор посылал операторам связи письма с предупреждением о вероятном возникновении рисков для этих компаний в связи с использованием мессенджера Telegram в качестве способа общения с их клиентами. Эти письма носят «профилактический характер».

Как сообщают источники, в последнее время в Роскомнадзор участилось поступление жалоб граждан о том, что ряд российских операторов используют запрещенное на территории Российской Федерации средство коммуникации.

В частности, было указано, что операторов связи будут ожидать риски репутационного и другого характера, если жалобы в Роскомнадзор не прекратят поступать.

Напомним, что мессенджер Telegram был создан Павлом Дуровым в 2013 году. В апреле этого года Таганский суд города Москва вынес решение заблокировать мессенджер на территории РФ.