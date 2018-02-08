В Таганроге осудили двоих мужчин за попытку продать человека на органы

Директору автосервиса и его подчиненному назначили тюремный срок за желание сдать своего коллегу на органы, так как его никто бы не стал искать.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что суд города Таганрог вынес приговор двум местным жителям, которые намеревались продать органы своего знакомого на «черном» рынке.

Как сообщают местные газеты, 51-летний владелец автосервиса и его 23-летний помощник узнали о якобы существующей клинике на территории Украины, которая продает человеческие органы. Мужчины выбрали жертвой одного из своих сотрудников, так как у того не было ни семьи, ни родственников. Его пропажи осталась бы незаметной. Чтобы отправить свою жертву в соседнюю страну был придуман план с неожиданным угоном автомобилей и необходимостью «пройти врачей» в местной больнице для возбуждения дела. К счастью для потерпевшего, сотрудники правоохранительных органов успели выйти на злостных продавцов и договорить с ними о встрече до того, как все должно было произойти по плану.

Как выясняется, преступникам назначили по три с половиной года тюрьмы общего режима с дополнительным годом ограничения свободы.

Напомним, что похожая ситуация произошла сегодня в государстве Малави, где мать ребенка-альбиноса похитила и убила своего сына, чтобы продать на органы. В Африке из органов людей-альбиносов делают амулеты.