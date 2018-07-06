Бывший главред "Коммерсанта" рассказал о причинах ухода из газеты

Должность главного редактора газеты «Коммерсант» покинул Сергей Яковлев. Стали известны причины его решения и комментарии сотрудников по данной ситуации.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев покидает свой пост и уходит из издательства. Как сообщают источники из издания, пожелавшие остаться неизвестными, Сергей Яковлев сделал официальное объявление коллегам о своем уходе. Пока остаются неизвестными конкретные причины такого решения, но сам Яковлев назвал их «личными».

Один из источников комментирует эту ситуация, рассказывая, что у руководства компании прошло очередное заседание в конце дня, на котором была объявлена новость. Других подробностей не сообщается.

Однако на пост временно исполняющего обязанности главного редактора назначен Владимир Желонкин, являющийся генеральным директором издательского дома.

По словам журналистов, Желонкин обмолвился, что сам этим делом заниматься не хочет и не планирует, поэтому намерен искать нового главреда.

«Это неудивительно, ведь менеджер, а не журналист, эта работа не для него», - сказали сотрудники «Коммерсанта».