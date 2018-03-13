Под Калининградом водитель погрузчика умер в сгоревшей дотла машине

Неправильное управление погрузочной машиной

привело к пожару, в котором погиб мужчина.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что в Калининградской области в поселке Прислово водитель погрузочной машины задел стрелой провода ЛЭП, что привело к возникновению пожара и мгновенной смерти мужчины.

На данный момент сообщается, что от транспортного средства остался обгоревший остов, в то время как часть машины, в которой находился человек, полностью сгорела.

Следователи уже дали первые комментарии, суть которых заключается в предположительно неправильном управлении машиной.

Пока остается неизвестной личность погибшего мужчины, останки его тела были направлены в ближайшее место для выполнения медицинской экспертизы.