В Самаре должник самостоятельно избавился от "пирамиды позора"

У дома жителя Самары пропала «пирамида позора», которую коммунальщики ставят в качестве напоминания о задолженности. В ходе разбирательств выяснилось, что долги мужчины насчитывают десятки миллионов рублей.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что в Самаре была похищена так называемая «пирамида позора», которую установили у входа в дом у одного жителя, задолжавшего коммунальщикам около 45 тысяч рублей. Местные журналисты утверждают, что мужчина самостоятельно избавился от такого «клейма», ведь он оказался в тот момент в кадре камеры наружного наблюдения.

Сообщается, что эта пирамида была установлена перед его домом еще в прошлую пятницу. Но уже не прошло и недели, как она бесследно исчезла.

Интересно, что после пропажи собственник жилья в Железнодорожном районе губернской столицы обратился к стражам порядка с просьбой возбудить уголовное дело. Именно тогда выяснились обстоятельства исчезновения «арт-объекта» и общая сумма долгов мужчины. Она составляет более 25 миллионов рублей, что говорит о не бедственном положении его дел, ведь у ворот дома были замечены дорогие автомобили и мотоциклы.

Стоит заметить, что на месте прежней пирамиды уже поставили точно такую же новую.