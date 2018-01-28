В Испании утонул турист из России, купавшийся в неположенном месте

36-летний мужчина проигнорировал красный флаг на пляже испанского курорта Маспаломас, что на острове Гран-Канария. На этой территории круглогодично запрещается плавать, так как существует опасность сильных течений.

Однако, турист из России не стал обращать внимания на знак, которым купание в этом месте запрещается. В итоге, россиянин, купавшийся в запрещенном для этого месте, утонул.

Отдыхающие на берегу увидели, что мужчина не может выбраться из воды. Они вызвали спасателей, россиянина достали и поместили на борт вертолета. Однако, спасти мужчину, который купался в неположенном месте, не вышло – турист скончался.

Информацию о гибели российского туриста в Испании предоставило издание La Provincia. Также сообщается, что в тот же день на соседнем острове Фуэртевентура скончался 36-летний турист, прибывший на курорт из Польши. Медики пытались спасти поляка, ему делали сердечно-легочную реанимацию. Однако, турист из Польши умер. Он также купался и стал тонуть, вернуть его к жизни не удалось.