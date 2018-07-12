«Пропавшего» в Самаре британского болельщика ЧМ нашли пьяным в Москве

Британец Дуглас Моретон, которого родственники считали пропавшим по дороге из Самары, полиция нашла в московском отеле. Источники также отметили, что «пропавший» болельщик был найден в состоянии сильного опьянения от алкоголя.

Родственники Дугласа Моретона активно искали мужчину, он перестал связываться со своей семьей и друзьями несколько дней назад. Друг болельщика писал на своей странице в Facebook, что тот был в Самаре на матче Англия-Швеция, а после его карта «использовалась» в Москве.

Полиция нашла «пропавшего» болельщика. Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры сообщали, что 10 июля Моретон покинул Самару и направлялся в Москву. Там его и нашли. Пьяный фанат, посетивший Россию для просмотра матчей ЧМ-2018, находился в одной из столичных гостиниц.

О найденном болельщике, который является подданным Соединенного Королевства, полиция уже сообщила в посольство Великобритании. В МВД также рассказали, что в отношении Дугласа Моретона никто не совершал правонарушений.