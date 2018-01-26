Выпавшую из самолета таксу через шесть дней нашли в чилийской пустыне

Двухлетний Гаспар почти неделю продержался в суровых условиях Атакамы. О его приключениях написало издание Mirror.

Дженис Кавьерес путешествовала по Чили, взяв с собой подругу Лигию Галлардо и домашнего питомца. По прибытию в аэропорт Икике Девушка увидела на взлетной полосе лишь поврежденный контейнер для переноски животного. Сотрудники чилийского аэропорта выяснили, что такса выпала из грузового отсека самолета и в испуге побежала искать укрытие в незнакомом месте.

Владелица призвала всех небезразличных к поискам Гаспара. В операции участвовали даже чилийские военные, служащие поблизости, и представители аэропорта. Несколько раз таксу замечали в Атакаме, однако питомец отказывался даваться в руки незнакомцам и быстро убегал. Выпавшую нашли и выловили лишь через шесть дней. Ветеринар оперативно осмотрел собаку и не нашел повреждений. Он отметил, что домашнее животное сильно отощало и перепугалось. Вскоре Гаспар пошел на поправку и начал восстанавливать былую форму.

Тем временем авиакомпания, владеющая самолетом, признала себя виновной в произошедшем инциденте. Руководство организовало внутреннюю проверку и выясняет причины инцидента.