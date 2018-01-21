15 вагонов грузового состава слетели с железной дороги в Карелии

Инцидент произошел 12 июля около 15:40 по местному времени. О нем рассказали представители регионального ГУ МЧС.

Дежурный по железной дороге сообщил в министерство, что на 940 километре перегона Сиг Энгозеро часть состава грузового поезда слетела с рельсов. Вне путей оказались 15 вагонов. Ни один человек не пострадал.

Причины происшествия пока не разглашаются. В настоявший момент последствия устраняют специалисты, прибывшие на двух аварийно-спасательных поездах. В ГУ МЧС Карелии не уточнили, чем именно наполнены сошедшие вагоны. В ситуации разбирается оперативный штаб РЖД. По информации агентства "Интерфакс", по указанной ветке курсируют железнодорожные составы из Мурманска.