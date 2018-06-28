В Удмуртии завели уголовное дело о порче леса с ущербом на 6 миллионов рублей

В Удмуртии молочно-товарная ферма сливала отходы в лес. Эти действия нанесли огромный ущерб экологии на сумму в миллионы рублей. Теперь этим делом занимается прокуратура Удмуртии.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что прокуратура Удмуртии провела проверку по факту загрязнения почвы на территории Воткинского лесничества. Официальный сайт прокуратуры сообщает, что в начале этого года был установлен факт слива отходов сточных труб молочно-товарной фермы ООО «Агрохолдинг «Кама» на участки защитных лесов.

Как показали исследования взятых образцов земли с тех земельных участков, было выявлено большое превышение нормы загрязняющих веществ, среди которых оказались остатки нефтепродуктов. Территория участка с загрязненными местами насчитывает более трех квадратных километров. В связи с этим фактом удмуртской прокуратурой было возбуждено уголовное дело о порче земли.

В сообщении официального сайта объявили, что сумма нанесенного ущерба почве и экологическому состоянию участка в целом превышает шесть миллионов рублей. Также стало известно, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды этого края направило официальное письмо руководству компании для того, чтобы оно возместило весь причиненный окружающей среде вред.