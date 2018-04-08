«Мгновенная карма»: в Ижевске при попытке украсть люк мужчина упал в яму

Мужчина хотел похитить люк на улице Коммунаров, где сейчас ведется реконструкция теплосетей. Кража не удалась, «горе-вор» упал в яму, откуда ему помогали выбраться сотрудники МЧС.

Как сообщается, в ночь на 11 июля в Ижевске была совершена попытка кражи. Мужчина, личность которого до сих пор остается неустановленной, хотел похитить люк. Однако, он оказался в яме. В 0:30 единая диспетчерская служба Ижевска передала информацию о случившемся диспетчерам из УКС.

На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, спасатели из МЧС и специалисты УКС. Помимо этого, на объект вызвали аварийно-восстановительную бригаду и представителей подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте.

Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия первыми. Мужчину, которого настигла «мгновенная карма», они достали из люка. Тот, во избежание привлечения к ответственности за попытку кражи, поспешил сбежать.

Люк, который «горе-вор» пытался украсть, является собственностью другой организации, но находится на месте работ. Мужчину так и не нашли. Пострадал ли он во время падения в яму – не сообщается.