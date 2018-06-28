В Крыму двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе‍

По словам главы МЧС по Крыму Алексея Еременко, подобные случаи уже не раз происходили в этом году. Так, в управлении зафиксировали 64 происшествия на водных объектах, при этом выживших насчитывается 37 человек.

В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Крым сообщают о случае, в ходе которого двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе‍. Согласно данным, которые предоставляют сотрудники пресс-службы ведомства, пострадавшими являются мужчина 1976 и женщина 1977 года рождения.

Инцидент был зафиксирован в среду, 11 июля. Туристы плавали, а после сильное течение отнесло их на расстояние 300 метров от береговой линии. Их обнаружили сотрудники дежурной водолазно-спасательной группы. Они были спасены, а после с ними провели беседу по правилам техники безопасности на воде.