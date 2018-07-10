Мужчина преодолел затопленные Люберцы на байдарке
Огромные лужи на Октябрьском проспекте превратили жилые дворы в подобие венецианских каналов. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили на Instagram.
Обильные дожди и плохая система отвода сточных вод залили дорогу в Люберцах выше бордюров. Видео демонстрирует, что колеса автомобилей наполовину уходят в гигантскую лужу. По словам авторов публикации, подобное во дворе происходит вот уже 13 лет.
Один из местных жителей не растерялся и начал разрабатывать навыки управления байдаркой. Мужчина разместил плавательное средство на луже, сел внутрь и уверенно обращался с веслом на глазах у прохожих. Он успешно преодолел затопленный участок, на чем запись обрывается.
В комментариях пользователи подтвердили подлинность ситуации. Они отметили, что во дворе попросту отсутствует ливневая система, что затрудняет передвижение в условиях осадков.
Жители Люберец осваивают байдарки 🛶 На видео дворы Октябрьского канала. В этом дворе подобное после дождей на протяжении 13 лет. #лужимоилюберцы . 🎯 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал в телеграме – t.me/myluber Там больше интересного. . . #люберцы #стабильность #моилюберцы #дворымоилюберцы #нашеподмосковье #обещанияружицкий #жкхнеменяется #работанарезультат #ипрочие#блаблабла