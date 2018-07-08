В Сочи жители пожаловались на проблемы с водоотделением

На Центральной набережной города сточные воды стекают прямо рядом с торговыми точками.

Жители Сочи в Сети отметили, что это может привести к порче продуктов, занести инфекции. Вместо отдыха есть вероятность заражения, что особенно опасно для детей. Тем более, это центр города, здесь всегда много людей, а никакого комфорта не имеется. Люди пожаловались и на то, что сточные воды вытекают дальше прямо в море у пляжей. Купающиеся в буквальном смысле могут оказаться в экскрементах.

Такое водоотделение в Сочи уже не первый год, однако коммунальщики ничего не делают для того, чтобы действительно решить проблему. Интернет-пользователи отметили, что город из-за такого превращается из хорошего курорта в опасное для отдыха место, вроде малярийных областей где-нибудь в Африке.