В Москве Собянину доложили о сокращении выбросов выхлопных газов в воздух

Мэру Собянину на встрече в Центре гигиены и эпидемиологии рассказали о ситуации с выбросом опасных веществ в воздух и о том, что позволило улучшить показатели исследований в этой области.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что качество воздуха в городе Москва заметно улучшилось. К таким выводам пришли в Роспотребнадзоре, о чем сегодня поспешили сообщить мэру Москвы Сергею Собянину во время его визита Центра гигиены и эпидемиологии.

Как рассказала глава московского отделения Роспотребнадзора Елена Андреева, переход к экологическим видам топлива, таким как Евро-4 и Евро-5, в последнее время дал заметные результаты – содержание вредных для здоровья человека веществ в воздухе сократилось более чем на 35%.

Также были отмечены благоприятные отзывы граждан по решению вопросов о неприятных запахах, поскольку совсем недавно были реконструированы очистные сооружения в восточной и юго-восточной части Москвы.

Сообщается, что за последние несколько лет сотрудниками Роспотребнадзора было проведено около шестидесяти тысяч различных исследований, которые показали заметное снижение загрязнения слоев атмосферы на 20-25 процентов по сравнению с предыдущими показателями.