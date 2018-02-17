Жители России увидят своими глазами полет МКС

В Московском планетарии сделали заявление о том, что в течение недели с 12 числа можно будет понаблюдать за полетом МКС невооруженным взглядом.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что с 12 по 21 число этого месяца будет возможно понаблюдать за перемещением Международной космической станцией (МКС), которая пролетит над территорией России в виде быстро движущейся яркой звезды.

Как сообщили в Московском планетарии, сделать это будет возможно благодаря совпадению таких фактов, как освещение солнечными лучами станции и участки, на которые необходимо попадание этих лучей.

Ученые заявили, что МКС будет напоминать огромную блистающую звезду, движущуюся на огромной скорости с запада на восток. Также станцию сравнили с ближайшим соседом Земли Венерой по уровню яркости и заметности на ночном небе.

Напомним, что в ближайший год МКС может перестать сотрудничать с NASA, поскольку у последнего отсутствует план обеспечения непрерывного доступа к российской станции. Срок контракта совместной работы двух станций заканчивается в ноябре 2019 года.