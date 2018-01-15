Директор фирмы в Уфе сядет в тюрьму на 7 лет за хищение 11 миллионов рублей

49-летнего директора фирмы «Уральские промышленные технологии» приговорили к 7 годам заключения за подделку документов и штрафу в размере более 800 тысяч рублей.

Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что директора уфимской фирмы «Уральские промышленные технологии» приговорили к семи годам заключения за кражу 11 миллионов рублей.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ в Башкирии отметила, что помимо заключения в исправительной колонии, 49-летней женщине будет предъявлен штраф в размере около 500 тысяч рублей. Также сообщается, что иски работников о взыскании задолженностей по заработным платам на общую сумму более 800 тысяч рублей будут удовлетворены.

Напомним, что в 2008 году «Уральские промышленные технологии» должны были передать опасные отходы, появившиеся в результате пожара на местном предприятии, на захоронение в Удмуртию. Вместо этого они хранились в одном из цехов на территории бывшего завода. При этом был составлен фиктивный договор, подтверждающий перевозку мусора в Удмуртию.

В 2015 директор снова нарушила закон, перестав выплачивать заработную плату своим сотрудникам без объяснения причин. Когда на нее подали в суд, злоумышленница снова подделала документы.