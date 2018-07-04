76-летний пенсионер из Нижегородской области сбежал от супруги в Европу

Мужчина целый год копил по частям с пенсии, чтобы побывать в одной из европейских столиц.

Пенсионер начал так делать ещё 4 года назад. Житель Нижегородской области сообщил супруге, что будет работать на даче, а она пусть останется в городе – незачем напрягаться. Однако в свои 76 лет мужчина заботился не о здоровье жены, а о том, чтобы отдохнуть в Европе.

Он брал сухой паёк, чтобы не тратиться на пропитание, а потом покупал самый дешёвый билет в аэропорту. Так сбегая, ему далось уже побывать Вене, Париже, Амстердаме и Будапеште. Теперь дошла очередь до Афин. Пенсионер не знает английского языка. Он просто заранее пишет в блокноте всё, где ему нужно побывать, а по прибытию в Европу жестами просит прохожих показать, куда идти, чтобы добраться до нужного места.