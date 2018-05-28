Пожарного, тушившего ТЦ «Зимняя вишня», этапируют в Кемерово после экспертизы в Москве

Сергей Генин является фигурантом уголовного дела по случившемуся в ТЦ «Зимняя вишня» пожару. Его обвиняют в халатности, в Москве он проходил психолого-психиатрическую экспертизу.

Как рассказала адвокат Сергей Генина Елена Киселева, ее подзащитный сейчас находится в пути из столицы в Кемерово. Его возили в Москву на экспертизу, теперь же этапируют обратно в Кузбасс. Результаты исследования психологов и психиатров из института имени Сербского станут известны после того, как Генина привезут в Кемерово.

Сергей Генин был начальником пожарного караула пожарно-спасательной части №2. Его обвиняют в халатности по делу о случившейся трагедии в «Зимней вишне». На данный момент, утверждает адвокат пожарного, обвиняемого везут в районе Челябинска. Уже известно, что до 11 сентября 2018 года Генин будет оставаться под стражей. После этого суд будет решать о том, какие дальнейшие меры будут приняты в отношении обвиняемого.