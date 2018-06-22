Жителей Петрозаводска насмешила "свалка на колесах"

Неизвестный горожанин припарковал автомобиль "ВАЗ-2105", доверху набитый мусором. Об этом пишут региональные СМИ.

Отечественная легковушка стоит под елью у одного из дворов на проспекте Ленина. На крыше свалены останки деревянной мебели. А весь салон заполнен полиэтиленовыми пакетами.

Один из жителей Петрозаводска сфотографировал необычную "свалку на колесах". Его насмешил экстравагантный способ утилизировать бытовые отходы.

В июне столицу Карелии потряс ещё один курьезный случай. Возле 27-го дома на улице Федосовой появилась агрессивная чайка, которая атаковала прохожих. Пожилая женщина получила от птицы рваную рану на голове и была вынуждена обращаться в больницу. Очевидцы заметили, что рядом с БСМД чайка вывела в гнезде потомство. Когда птенцы выбирались погулять, она пыталась защитить их от человеческой угрозы.