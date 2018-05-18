По стенам станции метро, построенной к ЧМ-2018, течёт вода

Жители Санкт-Петербурга сообщили, что по стенам новой станции метрополитена льётся вода. Станции «Беговая», нет ещё и двух месяцев, её открыли в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. А сегодня посетители метрополитена заметили бегущий по стене ручей, рядом с эскалаторными лестницами.

Очевидцы удивились, ведь станция совсем новая. Станцию открыли в конце мая текущего года, и на ней часто можно встретить иностранных гостей, направляющихся на стадион. Руководство петербуржского метрополитена подтвердило наличие проблемы, однако заявило, что станцию закрывать не будут, так как данное происшествие не оказывает никакого влияния на работу станции. Проблему устранят в короткие сроки, но этим займутся не работки метро, а строители, выполняющее возведение станции, так как помещение находится на их гарантии.

Стоит ответить, что правительство северной столицы и администрация метрополитена могут подвергнуться наказанию, так как используют станции «Беговую» и «Новокрестовскую» без нужного пакета документов.

Напомним, что раннее 10 поездов, посвященных ЧМ-2018, запустили в столичном метрополитене.