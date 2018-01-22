Власти Колумбии взорвали мост, погубивший 9 человек

Ошибки в проектировании моста привели к обрушению части конструкции вместе с людьми. Очевидец опубликовал видеозапись сноса на YouTube.

Мост протянулся над ущельем Чираджара глубиной до 300 метров. Его строили, чтобы создать короткую переправу из Боготы в Вилья Висенсио. В январе, накануне завершения объекта, в Колумбии произошла трагедия. Один из пролетов упал в каньон. Вместе с ним погибли 9 человек. Ещё четыре получили травмы.

Позднее члены особой комиссии проинспектировали мост и пришли к выводу, что вторая половина тоже грозит рухнуть. Тогда власти решили полностью уничтожить мост, трагически погубивший десяток граждан. Специалисты взорвали его, использовав 200 килограммов тротила и 30 детонаторов. Части конструкции развалились и безопасно упали вниз.