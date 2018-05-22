В Тамбове юная мать-курильщица чуть не сожгла младенца в коляске

2-месячный малыш получил серьезные ожоги, сейчас он находится в больнице. 19-летняя девушка курила на балконе и подошла к своему ребенку, который лежал в коляске, пепел стал причиной возгорания.

Как сообщили в региональном СК РФ, в Тамбове грудной ребенок сильно пострадал из-за своей матери-курильщицы. Как считает следствие, она находилась рядом с коляской, держа в руках сигарету. Пепел случайно упал рядом с ребенком.

Из-за возгорания младенец получил ожоги 12% тела. Малыша доставили в реанимационное отделение, его состояние врачи называют стабильно тяжелым. Следователи уже инициировали проверку. Инцидент произошел 11 июля. Юная мать-курильщица находилась на балконе, но потом решила подойти к коляске с малышом, которая стояла в комнате.

Сигарету из рук 19-летняя девушка решила не выпускать. Пепел, упавший на коляску, вспыхнул. Детали происшествия, при котором мать едва не сожгла своего малыша, устанавливает следствие. Представители правоохранительных органов опрашивают соседей и родственников юной матери, чтобы понять, были ли в ее семье проблемы и в каких условиях находился грудной ребенок.