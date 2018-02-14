В Волгограде пенсионерка зарезала двух соседок по палате, изгоняя бесов

Одна пожилая женщина погибла, а вторая тяжело ранена. Об этом региональным СМИ рассказали источники в МВД.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля в стенах клинической больницы Волгограда №12, расположенной в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, 80-летняя пациентка взяла нож и ударила в шею 83-летнюю соседку по палате. Женщине на год младше, спящей на соседней койке, подозреваемая нанесла ранения в области шеи и грудной клетки. Последняя скончалась сразу же. Второй пострадавшей врачи ещё пытаются спасти жизнь.

Пока мотивация женщины не ясна. Одни источники утверждают, что пенсионерка атаковала соседок, изгоняя из них бесов. Как правоохранители выяснили во время допроса, пациентка зарезала своих жертв, потому как не могла уснуть из-за их громкого храпа. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.