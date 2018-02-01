В столице восстановлены сервисы оплаты парковки

С вечера вчерашнего дня и до утра сегодняшнего, жители столицы не могли оплатить парковочные места. О проблемах с оплатой стало известно 11 июля в 7 часов вечера.

Жители не могли произвести оплату и пополнить свои парковочные счета. Устранить неполадки и восстановить работу в полной мере удалось сегодня в начале десятого утра. Однако стоит отметить, что некоторые автомобилисты могут заметить не корректную работу платёжных систем или столкнуться с её неработоспособностью до сих пор, специалисты обуславливают это проведением профилактических работ, чтобы вновь не столкнутся с проблемами подобного рода. Стоит подчеркнуть, что водителей, которые не смогли произвести оплату парковочных мест, не штрафовали. И по причине сегодняшних возможных неполадок штрафовать не будут. Владельцы стоянок относятся к ситуации с пониманием. Причины вчерашней поломки на данный момент не установлены.

Напомним, что Москва - один из самых загруженных автомобилистами городов, водители готовы платить за места стоянки автомобилей, но иногда в центре города их просто не найти.