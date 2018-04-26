Во время полета у Boeing-777 отказал двигатель

Самолет, который должен был следовать по маршруту из Лондона в Мумбаи, экстренно приземлился в Баку. Судно принадлежит авиакомпании British Airways, в связи с приземлением в азербайджанском аэропорту были приняты специальные меры, спасатели объявляли тревогу.

В пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиева рассказали, что командир самолета, принадлежащего британским авиалиниям, решил совершить экстренную посадку и приземлиться в Баку. Поводом для этого стала серьезная поломка – у Boeing 777 отказал двигатель.

12 июля в аэропорту Баку объявили тревогу. А борту самолета, у которого внезапно перестал работать двигатель, находились 214 человек, 197 из них – пассажиры, а 17 – члены экипажа. Воздушное судно летело из столицы Великобритании в индийский город Мумбаи. Однако, внезапные сложности, возникшие в пути, вынудили командира рейса экстренно сажать самолет в Баку.

Тревога была объявлена в 05:52, уже в 06:29 самолет совершил посадку. Проблем не возникло. По данным пресс-службы аэропорта, в инциденте никто не пострадал. Пассажиры были приглашены в транзитную зону аэропорта, там их обеспечили бесплатными напитками и едой.