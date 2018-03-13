Муж жительницы Брасовского района умер еще в 2014 году, но это не помешало Региональному фонду капремонта многоквартирных домов Брянской области присылать ему требования погасить счета по квитанциям.

СМИ передают сообщения о том, как в Брянске покойника обязали оплатить задолженность за капитальный ремонт. Разбирательство по делу об истории, которую в прессе прозвали жуткой, дошло до местной прокуратуры. Так, следователи подтвердили, что в 2017 году на имя умершего мужчины стали приходить требования сделать взносы по капремонту. В Региональном фонде пытались решить дело через суд.

Тем не менее, после этого его генеральному директору пришлось встречать ответный иск. Жена покойного обратилась к следователям, которые через суд установили нарушения в работе фонта. Так, его работники не проверили, кто по факту является собственником недвижимости. То, что они пытались взыскать материальные средства с покойника, противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам Российской Федерации. Учреждение обязали исправить нарушения и наказать виновных.