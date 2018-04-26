Хакеры предлагали купить аэропорт за 10 долларов

Сотрудники компании McAfee, предоставляющие услуги защиты информации сообщили, что хакером удалось получить удалённый доступ к одному из аэропортов.

По их словам, злоумышленники взломали систему безопасности компании авиаперевозчика и смогли получить внутренние данные о деятельности организации. Однако то, что хакеры могут управлять работой аэропорта, показалось им недостаточно тяжким преступлением, компьютерные гении выставили на продажу данные для входа в учётную систему компании. Купить логин и пароль можно было всего за 10 долларов. Специалисты McAfee отразили хакерскую атаку сразу после поступления жалобы от дирекции аэропорта. Эксперты утверждают, что никакие необратимые операции злоумышленники не совершили, работу авиакомпании останавливать не пришлось. Как преступникам удалось завладеть секретными данными, сейчас выясняют сотрудники службы безопасности. По предварительным данным, злоумышленники использовали метод случайного подбора паролей. Взлом стал возможен из-за того, что сотрудники организации не прошли процедуру двухфакторной аутентификации. В целях безопасности название, пострадавшего учреждения не называется.