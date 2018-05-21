В Приморье школьная гардеробщица воровала смартфоны и дарила их своим внукам

Дорогие подарки пожилая гардеробщица из школы в Находкинском городском округе поясняла тем, что телефоны она «нашла». Свою вину она признает, ее обвиняют в краже двух смартфонов.

Как сообщила Прокуратура города Находки, против пожилой женщины уже утвердили обвинительное заключение, ее обвиняют в двух кражах. Дело уже передали на рассмотрение в суд. Пенсионерка во всем созналась.

Так, в июне 2017 года в одном из кабинетов школы женщина заметила смартфон. Она его похитила, после чего подарила своей внучке. Стоимость украденного гаджета, сообщают в прокуратуре, составляет порядка 7,5 тысяч рублей.

У пожилой жительницы Приморья есть еще и внук, его она также решила не оставлять без «подарка». В феврале 2018 года женщина увидела, как у школьника выпал телефон. Она подобрала его и не сообщила о своей находке мальчику. Украденный смартфон, который стоил 8,5 тысяч рублей, «заботливая» бабушка подарила внуку. Своим родным она рассказала, что телефон она нашла.

Два смартфона полиция нашла позже по специальному поиску смартфонов. Через IMEI код правоохранители вычислили оба телефона, после чего пожилая гардеробщица была задержана. Теперь дело будет рассматриваться в суде.