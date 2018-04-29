Двое строителей погибли при работах в колодце Хабаровска

Мужчины спустились на глубину около 12 метров и потеряли сознание. Об этом 12 июля рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в колодце городских коммуникаций на улице Артемовской. Двое строителей вели земляные работы. Спустя некоторое время их коллеги заметили неладное и вызвали спасателей. На место происшествия отправилась дежурная бригада ДВРПСО.

Сотрудники МЧС Хабаровска спустились в колодец при помощи альпинистского снаряжения. Они также использовали дыхательные аппараты. Спасатели по очереди закрепляли пострадавших на канатах и поднимали на поверхность. Там уже ожидали две машины "скорой помощи", которые попытались реанимировать пациентов. Несмотря на все усилия, строители погибли.

Эксперты предполагают, что при работе в колодце через почву просочился метан. Со временем рабочие отравились газом. Один из мужчин в бессознательном состоянии свалился с лестницы. Коллега попытался вытащить напарника и вскоре тоже потерял сознание. Эту версию подтвердил заказчик работ.