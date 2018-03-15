"Всмятку": Очевидцы рассказали о жутком ДТП в Кемерове

Утром 12 июля в Лапичево произошло столкновение двух транспортных средств: "ВАЗ-2101" и грузовика. Первое получило серьезные повреждения.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Кемеровской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, которое было зафиксировано в административном центре в четверг. Согласно данным, которые они предоставляют, в ходе него произошло столкновение автомобиля отечественного производства "Жигули" с грузовиком.

К счастью, жуткое ДТП не принесло человеческих жертв. Очевидцы рассказали, что видели после того, как он случилось. По их словам, скорая приехала не сразу, однако водителю легковушки успели оказать посильную медицинскую помощь. Его зажало в автомобиле, передний бампер которого был прибит "всмятку". Пока что о том, при каких обстоятельствах произошло ДТП, не известно.