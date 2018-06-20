Спасатели вытащили из ванной двух полных жителей Красноярска

Такой сигнал 11 июля получили сотрудники городского МЧС. Так пишет пресс-служба КГКУ "Спасатель".

Два жителя Красноярска, страдающих лишним весом, потребовали экстренной помощи. Они застряли в ванной и не могли выбраться своими силами. Однако сумели позвонить в службу спасения. Спасатели прибыли на вызов и вытащили полных пострадавших на свободу.

На сайте краевого учреждения сказано, что в неприятную ситуацию попали мужчина и женщина. Однако спасатели не уточняют, застряли они вместе в попытке интимного времяпровождения или же речь идет о двух аналогичных происшествиях, произошедших в разных квартирах.

Весной в одной из ванных комнат Красноярска произошел другой случай, который привел к смерти купающейся. 13-летняя девочка уронила в воду смартфон, который в это время был подключен к зарядному устройству. Школьница погибла от удара током.