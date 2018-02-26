В Магадане неизвестные поймали в петлю и застрелили медведя на городском кладбище

Перед смертью медведь находился в агонии, он рыл яму и ободрал растущие рядом деревья. Животное попалось в специальную ловушку, после чего его застрелили из огнестрельного оружия.

В Магадане сложно удивить местных жителей историями о медведях. Эти животные ежегодно появляются на местном кладбище. Их манит запах оставленной на могилках еды, мусор и даже свежие могилы. Погост находится рядом с лесным массивом, поэтому медведи «частые гости» кладбища.

Неизвестные, по-видимому, решили устранить проблему медведей. Для этого они повесили на кладбище специальную приманку, запах которой животное учуяло. Когда медведь приблизился к приманке, он попал в петлю, после чего охотники в «засаде» выстрелили по животному из огнестрельного оружия.

Как сообщают эксперты, труп медведя пролежал на кладбище порядка 2 дней. Перед смертью животное мучалось, об этом свидетельствуют характерные признаки. Медведь старался сбежать из петли, но сил ему для этого не хватило. Замначальника по охране и надзору за использованием объектов животного мира Александр Лебедев заявил, что данный инцидент инкриминируется как браконьерство. За убийство медведя неизвестным, если их найдут, грозит уголовная ответственность.