В зоопарке Владивостока детёныша леопарда воспитала собака

Во Владивостокском зоопарке "Садгород" родился детёныш леопардов. Однако родители Влад и Алена уже отказывались от своих малышей, так произошло и на этот раз. Девочка родилась слабенькой, а у матери напрочь отсутствует материнский инстинкт. Работники зоопарка выхаживали маленькую хищницу на протяжении месяца, а материнскую любовь животному подарила собака Чаппа.

Собака породы спаниель недавно стала мамой пятерых щенят и любезно приняла ещё одного малыша. Правда молока у Чаппы оказалось немного, поэтому деток приходилось докармливать из бутылочки. Сотрудники зоопарка оставили одного щенка себе, чтобы малышу-леопарду было с кем дружить. Сейчас щенята и леопард питаются самостоятельно. Хищница уже полюбила мясо. Видимо собаки лучшие матеря, чем хищные кошки, так как предыдущих детей тех же леопардов вскормила собака ретривер. Имени у леопарда и её друга пока нет. Сотрудники зоопарка хотят выбрать прозвища животным с помощью Интернет-голосования.