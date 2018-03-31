Рекордсмен отрезал самые длинные ногти в мире

Их сделали экспонатом музея Нью-Йорка. Так объявило издание South China Morning Post.

Шридхар Чиллал из Индии прославился максимально длинными ногтями на левой руке и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он перестал обрезать их с 14 лет. За 66 лет длина ногтей достигла 909,6 сантиметров и едва не превысило габариты традиционного лондонского автобуса.

Однако с возрастом отличительная особенность индийца начала доставляет ему массу дискомфорта. Чтобы избежать боли, 82-летний Шридхар Чиллал был вынужден мало шевелиться и спать с зафиксированной рукой.

В Нью-Йорке американцы устроили рекордсмену торжественную "церемонию отрезания ногтей". Эксперт аккуратно отрезал самые длинные наросты электроинструментом. Подаренные ногти музей разместил под стеклом на хорошо освещенной выставочной панели.