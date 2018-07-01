Камнепад накрыл альпинистов из Петербурга в горах Кабардино-Балкарии: есть погибшие

57-летнему мужчине оторвало руку, он скончался от большой кровопотери. Камнепад случился вечером 11 июля, всю ночь велась операция по спасению альпинистов.

Весь процесс спасения альпинистов из Петербурга был усложнен тем, что в МЧС не знали о маршруте и навыках группы, попавшей под камнепад. Как сообщается, альпинисты были зарегистрированы в альплагере «Безенги». В пресс-службе ГУ МЧС по КБР отметили, что в МЧС России группа путешественников, отправившихся в горы, не была зарегистрирована.

Спасатели из Эльбрусского высокогорного отряда МЧС РФ по поиску и спасению людей в горах, вместе с 25 общественниками, искали 4 альпинистов, которых накрыл камнепад. В инциденте один мужчина получил серьезные травмы, ему оторвало руку и камни ушибли ногу. Его спустили в с высоты 4 000 метров на высоту 3 200 метров, однако спасти альпиниста не удалось.

По данным спасателей, 12 июля должен вылететь вертолет, который будет искать и спасать альпинистов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.