СМИ сообщили о пропаже британского болельщика в России - полиция проверяет

Дуглас Морентом перестал связываться с родственниками с 6 июля. По словам пресс-службы, в ГУ МВД Самарской области не получали заявления относительно иностранцев.

Информационное агентство Reuters приводит обращение друга пропавшего, размещенное на Facebook. Согласно этой информации, британский болельщик отправился в Россию, чтобы болеть за национальную сборную на ЧМ-2018. 7 июля его заметили в Самаре - здесь сборная Англии играла со Швецией мать четвертьфинального этапа турнира.

Как пишет СМИ, после игры Дуглас Морентом, предположительно, отправился в Москву. Именно здесь в последний раз осуществлялись операции через его кредитную карту. Близкий британца также призвал россиян отыскать Дугласа в России. По его словам, близкие футбольного фаната сильно переживают из-за пропажи. Тем временем эту информацию проверяют сотрудники Самарской полиции. Будет ли принято процессуальное решение - станет известно позже.