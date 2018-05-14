Семейной паре удалось заснять кошку-призрака

В Сингапуре, в городе Пасир-Рис, семейная пара смогла заснять кошку-призрака. Увидеть сверхъестественное хозяевам помогла домашняя кошка.

Хозяева вернулись домой и заметили, что их кошка смотрела непрерывно в одну и ту же точку. Когда семейная пара присмотрелась, то заметила отчётливо видневшийся силуэт. Позже они предположили, что это была кошка-призрак, которая не против познакомиться со своими сородичами и сильно заинтересовалась питомцем.

Владельцы кошки заснять происходящее на камеру, а также поделиться материалом в YouTube. Пользователи усомнились в том, что это была именно кошка. Силуэт был виден всем, но вот в том, что же это конкретно могло быть не уверен никто. Видео считают правдивым, а также в очередной раз убеждаются, что кошки могут видеть то, чего глаз человека часто увидеть не в состоянии.