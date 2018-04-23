За отказ удалить информацию из Интернета автор понесёт уголовное наказание

В случае вынесения судом решения об удаление информации с просторов Интернета, подсудимому лучше повиноваться, иначе ему грозит тюремное заключение.

Сегодня планируют утвердить поправки, внесённые в законопроект о неисполнении приговора суда. Согласно Уголовному кодексу РФ нарушителя сначала попытаются вразумить, с помощью штрафов. При первом отказе удалить информацию из Интернета злоумышленник обязан выплатить от 5 до 20 тысяч рублей. Во второй раз сумма вырастит до 10-25 тысяч, однако, преступнику дают «свободу выбора»: вместо штрафа можно выбрать заключение под стражей сроком на 10 дней. Юридические лица будут вынуждены отдать от 50 до 200 тысяч рублей. Если штрафные санкции не помогут, то за свободу слова можно получить приговор в виде исправительных работ или заключения под стражу сроком до двух лет. Сейчас за подобные нарушения гражданин должен заплатить от 1 000 до 2 500 рублей. Внести ужесточение наказания предложили представители партии «Единая Россия». Конечно, в преступники не запишут человека за любую не корректную фразу. Засудить могут за информацию, которая, по мнению судьи, порочит честь или репутацию человека, пропагандирует террористическую деятельность или способствует разжиганию военного конфликта.