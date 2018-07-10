В Заполярном крае пенсионер убил своего сына

В Заполярном крае суд вынес приговор пожилому мужчине. Пенсионера обвинили в убийстве своего сына.

Согласно информации следствия, в день трагедии обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. У себя дома он стал конфликтовать со своим сорокалетним сыном. В один момент подсудимый вышел из себя. Он взял в руки кухонный нож и нанес несколько ударов своему сыну в области грудной клетки.

Мать пострадавшего в момент происшествия находилась в той же квартире. Женщина вызвала правоохранительные органы и «скорую помощь». Однако сорокалетний мужчина умер на месте преступления.

В суде пенсионер заявил, что просто плохо воспитал своего сына, а в большем он не виноват. Правоохранительные органы смогли доказать его вину в убийстве. Мужчина за убийство сына отправится в тюрьму на пять лет.

Напомним, что недавно в Красноярском крае женщина убила своего сына. Полицейские выяснили, что мужчина имел инвалидность и не работал. Жили мать и сын на пенсию женщины. И пострадавший, и обвиняемая страдали алкоголизмом. В состоянии опьянения сын часто бил свою мать.

В один день женщина выпила со своей подругой, а сын вышел к ним с просьбой к матери дать денег. Когда гостья ушла из дома, то женщина взяла в руки нож, зашла в спальню сына и воткнула его в него. Тогда, когда она зашла после этого, - он был мертв.

Суд приговорил пенсионерке за убийство сына шесть лет и четыре месяца лишения свободы.