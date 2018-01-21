Томские приставы выследили беглого россиянина с туберкулезом и заставили лечиться

Для поимки носителя опасного заболевания сотрудники ФССП устроили трехдневную засаду под окнами нарушителя в Мельниково. Об операции рассказала пресс-служба областного управления ведомства.

По данным источника, житель Шегарского района отказывался лечить туберкулез и самовольно уходил из медучреждения, чтобы употреблять алкогольные напитки. Прокуратура подала иск в районный суд, где приняли решение о принудительном лечении россиянина в Томском физио-пульмонологическом центре.

Судебные приставы оперативно получили исполнительный документ и отправились на поиски беглого пациенту. Они выследили его дома. Дверь никто не открыл, однако соседи подтвердили, что мужчина попросту скрывается от властей. Представители службы установили слежку за домом нарушителя. Через три дня больной вышел наружу через окно. Правоохранители тут же задержали его и заставили сесть в служебный автомобиль. Они отвезли страдающего туберкулезом в медицинский центр, где ему предстоит пройти лечение.

В Томской ФССП отметили, что за 2018 год сотрудники впервые отправили россиянина на принудительное получение медпомощи. В 2017-м они исполнили семь подобных судебных предписаний.