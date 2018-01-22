В Челябинске маршрутка врезалась в дерево

В результате столкновения маршрутного такси с деревом различные травмы и повреждения получили 7 человек. Среди них есть пятилетний ребенок.

Вчера вечером маршрутка в Тракторозаводском районе Челябинска врезалась в дерево. В результате пострадавшие были госпитализированы. Среди них пятилетний мальчик, его мать, получившая черепно-мозговую травму, и девочка 15 лет. Как сообщают представители правоохранительных органов, девочка отделалась испугом и ушибом запястья. Ребенок 5 лет пострадал больше, врачи диагностировали перелом ноги. Остальные пострадавшие обошлись ушибами и иными мелкими поврежденими, например, разрез губы, которые не опасны для здоровья. Водитель от медицинского осмотра и госпитализации отказался.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия находятся работники экстренных служб.

Против водителя маршрутного такси возбуждено дело об административном правонарушении. По предварительной информации, он не справился с управлением транспортного средства и, съехав с дороги, столкнулся с находящемся у обочины деревом.

Это не первый инцидент с маршрутками на дорогах Челябинска. В прошлом году общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем. Удар был настолько сильным, что маршрутное такси вылетело с дороги и врезалось в бетонный забор. Пострадало 11 человек, два из которых были срочно направлены в реанимацию.