В Екатеринбурге самовольно хоронили умерших людей на территории парка

В Свердловской области лесничий нашёл незаконное место захоронения людей. Правильнее самостоятельно захваченную лесную территорию будет назвать «продолжением местного кладбища».

В городе Екатеринбурге на территории Шарташского лесопарка расположено городское кладбище. Однако в январе текущего года были найдены могилы, находящиеся за пределами выделенного под захоронение места. Руководство парка обратилось в Свердловский суд, с просьбой принять соответствующие меры. Кладбище заняло примерно половину гектара драгоценной земли. Парк раскинулся на берегах озера Большой Шарташ. Лесной участок находится под защитой властей Екатеринбурга. Объект является популярным местом отдыха для туристов, спортсменов и местных жителей. За участки землю бьются курортные базы, заведения общественного питания. На территории лесного парка расположены исторические памятники, пляжи прогулочные тропы. Не всем посетителям нравится отдыхать рядом с кладбищем. В связи с этим, суд вынес решение, согласно которому «Служба городских кладбищ» обязана выплатить штраф размеров в 200 тысяч рублей. Однако организация отрицает свою вину, и утверждает, что граждане самовольно хоронили умерших.