Вагон пассажирского поезда из Саратова задымился из-за пожара в Ростовской области

Инцидент произошел в ночь на 11 июля по пути в Адлер. Подробности рассказала пресс-служба Северо-Кавказской РЖД.

Вагон №17 задымился на станции Сальск в Ростовской области примерно в полночь. Как оказалось - произошел пожар. Пассажирский поезд оперативно эвакуировали из горящего состава, предоставив бригаде пожарных разбираться с огнем.

Пламя удалось победить лишь через два часа. Все пассажиры в целости вернулись на свои места, а поезд продолжил движение из Саратова в Адлер с отставанием на 1 час 54 минуты. Причину пожара железнодорожники не назвали. В пресс-службе отметили, что инцидент не повлиял на расписание других составов на станции Сальск.

В начале июля в Ростовской области пассажирский поезд протаранил "КамАЗ" на переезде. В результате происшествия погибли водитель грузовика и помощник машиниста. С различными травмами пострадали два пассажира. Кроме того, состав сошел с рельсов.