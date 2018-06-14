Работает комиссия: в Якутии расследуют взрыв на руднике "Удачный"

После официальной проверки руководство намерено выплатить компенсацию родственникам погибшего сотрудника. Об этом рассказала пресс-служба организации "Алроса".

Взрыв на руднике "Удачный" в Якутии прогремел ночью 11 июля на горизонте -580. Во время инцидента скончался работник 1971 года рождения из Айхало-Удачнинского шахтостроительного управления. Кроме него, в шахте трудились 174 человека. На объекте объявили план ликвидации, который реализовали два взвода военизированных спасателей. Они эвакуировали сотрудников.

С 8 часов по местному времени рудник работает по привычному графику. Эксперты не нашли отклонений в газовой обстановке. Собранная комиссия расследует обстоятельства взрыва и намерена выяснить его причину. Тем временем ситуацию проверяют также сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Якутии и региональной прокуратуры.